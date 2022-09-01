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2 EYLÜL 2022 CUMA - YIL: 53

Çalışanlar uzaktan çalışmayı sevdi

01 Eylül 2022, Perşembe 22:32
Uzaktan ve hibrit çalışma, günümüzde iş arayanlar ve çalışanlar için çok önemli bir etken haline geldi ve geri dönüşü olmayacak bir trend olarak görünüyor. Yöneticilerin %63’ü, çalışanların ise %74’ü bu modelden memnun.

RECEP GÖREN - ANKARA

Pandemi döneminde normal çalışma düzeni uzaktan ve hibrit çalışma modeli diye yeni bir model oluştu. Grafton’un hazırladığı rapora göre; uzaktan ve hibrit çalışma, iş arayanlar ve çalışanlar için çok önemli bir etken ve artık geri dönüşü olmayan bir durum. Rapora göre yöneticilerin %63’ü, çalışanların ise %74’ü genel olarak olumlu bir uzaktan çalışma deneyimine sahipler.  Yeni çalışma biçimleri, çalışanlar için temel bir ölçü ve şirketlerin yetenekleri elde tutma ve cezbetme açısından önemli bir faktör haline geldi. Grafton tarafından hazırlanan uzaktan ve hibrit çalışma ile ilgili hazırlanan yeni rapor, yetenek açığında rekabetçi kalmak isteyen şirketler için 4 temel faktörü ortaya koydu. Bu faktörler, ‘Doğru araçları ve koşulları sunmak’, ‘Yöneticilerin desteklenmesi’, ‘Entegrasyon’ ve ‘Esneklik’ olarak sıralandı. 

GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYACAK BİR TREND  

Grafton Direktörü Sancar Tok, “Yapılan araştırmalara göre; liderlerinin %95’i pandemi sonrasında çalışanlarının en azından bir kısmının uzaktan çalışmaya devam edebileceği konusunda hemfikir. Uzaktan ve hibrit çalışma, günümüzde iş arayanlar ve çalışanlar için çok önemli bir etken haline geldi ve geri dönüşü olmayacak bir trend olarak görünüyor dedi.  Raporda yeni çalışma düzeninin neden kalıcı olacağına dair dikkat çekici tespitler var: “Yöneticilerin %63’ü ve çalışanların %74’ü genel olarak olumlu bir uzaktan çalışma deneyimine sahipler.  Yeni modelin işyerlerindeki sirkülasyonu doğrudan etkilediği ve uzaktan çalışma modeline geçişin, çalışan devrini %12 oranında azalttığı görülüyor.  Yapılan araştırmaları şirketlerin %89’unun esnek çalışma konusunda önlemler uyguladığını gösteriyor.  Çalışanların %54’ünün daha fazla esneklik sunan bir iş bulmaları halinde işlerini değiştireceklerini söylemesi şirketlerin esnek çalışma önlemleri alarak doğru strateji uyguladıklarına işaret ediyor.” 

İŞVERENLER AÇISINDAN TASARRUF DEMEK 

Tok, işverenler açısından %32 maliyet tasarrufu, %34 daha iyi iş-yaşam dengesine bağlı olarak çalışanı elinde tutma oranı, %46 esneklik, %41 İşe gidip gelme - ulaşım sürelerinde azalma ve %30 verimlilik artışı gibi önemli faydalar sağladığını söyledi.  

 

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