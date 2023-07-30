"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 TEMMUZ 2023 PAZAR - YIL: 54

Çalışanların vergi yükü hafifletilmeli

30 Temmuz 2023, Pazar 17:43
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TÜRK-İŞ’in, tüm baskı ve engellemelere rağmen 31 Temmuz 1952’de Türk işçisinin hak ve çıkarını korumak için kurulduğunu söyledi.

Atalay, “Çalışanlara uygulanan vergi sistemi adil ve doğru değil. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmalı. Yapılacak düzenlemelerle ücretli çalışanlar üzerindeki vergi yükü hafifletilmeli. Diğer taraftan, kamuda taşeron işçilik sorunu devam ediyor. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin en az önemsendiği iş yerlerinin başında yine taşeron şirketler geliyor. Taşeron uygulaması, güvencesizliği kalıcı hale getirdiğinden, artık ‘taşeron’ lafını ülke gündeminden çıkaralım. 100 bine yakın taşeron işçi bir an evvel Meclisten müjdeli haber bekliyor” dedi.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 269
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Pakistan'da siyasi parti kongresine bombalı saldırı: 35 kişi öldü

    Dış ticaret açığı artıyor

    Oğlu tutuklanan Başkan: Hukuka baskı yapmam

    Adaletsiz bir infaz kanunu daha

    Siyaset ve yargı çürüdü

    Son 5 ayda zam üstüne zam

    Tekstilde alarm zilleri çalıyor

    Asgari ücrette artık ara zam yok

    Çalışanların vergi yükü hafifletilmeli

    KPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı

    "Eyyam-ı bahur" kapıda!

    Kars'taki feci kazada 7 kişi vefat etti, 22 kişi yaralandı - Vali Öksüz'den ve Bakan Tunç'tan açıklama

    Türkiye İhvan karargahını kapattı

    AYM sitesinde emsal kararlar

    Bunlar iyi günlerimiz

    Saray sefada, millet cefada

    171 hakim ve savcının görev yeri değişti

    Elektrikte zam sonbahara kaldı

    Fatura bir kez daha dar gelirliye

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İsimsiz kahramanlar bir bir göçerken
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Yalan iktidarı
    Risale-i Nur'dan

    Hilafet, neden Âl-i Beytte takarrur etmedi?
    Ahmet BATTAL

    Göstermelik İşler Akademisi
    Adnan NACİR

    Gizli Maddeler
    Duygu Penekli

    Kemik erimesini önleyici beslenme ne olmalı?
    Osman ZENGİN

    Hizmetine devam et!
    Misbah ERATİLLA

    Bir günde Kur’an okumayı öğrendi
    Faruk ÇAKIR

    Yanlış yapana hesap sormak yok mu?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.