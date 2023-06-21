Ekonomistler asgari ücret zammın ardından ilk yorumlarını paylaştı.

Ekonomist Fatih Özatay: Asgari ücret 11 402 lira oldu. Türk-İş dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının Mayıs ayında 33 750 lira olduğunu açıklamıştı. 11 402 nerede 33 750 nerede? Rasyonel (akla uygun) politika bu olmasa gerek. Ancak çok düşük ücretle ayakta kalan bir ekonomi yapısı olunca böyle oluyor. Hal böyleyken, faiz-kur konuşmaya devam... Oğuz Demir: Asgari ücret 11.402 TL oldu. Artış oranı %34 oldu. Asgari ücretli sayısının artması, asgari ücretin ortalama ücret haline gelmesi büyük sıkıntı ama siyasetçi için durum tam tersi. Artık çok daha büyük bir kesimin ücretine hükümet karar verecek. Murat Muratoğlu: Asgari ücret “11.402” liraya çıkınca, ülkede çalışanların yüzde 70’i asgari ücretli oldu. Budur Türkiye gerçeği!

Haber Merkezi