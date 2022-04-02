Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Genel Başkanı Fuat Engin, 1 Nisan itibariyle doğalgaz fiyatlarına yapılan büyük fiyat artışıyla devam eden zam yağmuru üzerine “Artık canımıza tak etti” dedi.

1 Nisan itibariyle doğalgaz fiyatlarına yapılan büyük fiyat artışıyla devam eden zam yağmuru üzerine Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÖK) da bir açıklama yaptı.

TÖK Genel Başkanı Fuat Engin yaptığı yazılı açıklamada, ölçüsüz bir biçimde yapıla fiyat artışlarının kabul edilemez olduğunu belirterek, zamların zaman geçirmeden geri alınmasını ve tüketicinin alım gücünün arttırılması gerektiğini belirtti.

Cumhuriyet’in haberine göre, 2022 yılına zam fırtınasıyla giren ülkede yeni zamların da dur durak bilmeden devam ettiğine dikkat çeken Engin, “BOTAŞ tarafından doğal gaz sanayi tarifesine Ocak 2022’de yüzde 50, Nisan 2022’de yüzde 50 oranındaki yapılan iki ayrı zamla birlikte, doğal gaz tarifesindeki artış yüzde 125’e ulaşmıştır. Sanayi elektriğinde ise Ocak 2022 den bu yana yaşanan artış yüzde 185’e ulaşmıştır. Artık çok iyi biliyoruz ki, sanayide enerji kullanımına yansıyan artışların üretim maliyetlerine yansımasıyla bugün tüketicinin baharını kışa, yarın ise yazını kışa döndürmeye devam edecektir. Yaşamımıza iğneden ipliğe zam olarak yansımaya devam eden bu sürecin hayatımıza etkileri kabul edilemez hale gelmiştir. Sonraki günlerde zamların tüketicileri nerelere savuracağı ise belli değildir. Tüketiciler yapılan zamları çarşı, pazar ve marketlerde alışveriş yaparken de dolaylı olarak ödemektedirler. Artık zamların otomatiğe bağlanmış olması her gün iğneden ipliğe yeni bir zam furyasının habercisi olup, sonuç olarak da tüketicinin temel ihtiyaçlarına yönelik mal ve hizmetlere yansıdığını/yansıyacağını biliyoruz” ifadelerini kullandı.