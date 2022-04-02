"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

“Canımıza tak etti“

02 Nisan 2022, Cumartesi 20:09
Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Genel Başkanı Fuat Engin, 1 Nisan itibariyle doğalgaz fiyatlarına yapılan büyük fiyat artışıyla devam eden zam yağmuru üzerine “Artık canımıza tak etti” dedi.

1 Nisan itibariyle doğalgaz fiyatlarına yapılan büyük fiyat artışıyla devam eden zam yağmuru üzerine Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÖK) da bir açıklama yaptı.

TÖK Genel Başkanı Fuat Engin yaptığı yazılı açıklamada, ölçüsüz bir biçimde yapıla fiyat artışlarının kabul edilemez olduğunu belirterek, zamların zaman geçirmeden geri alınmasını ve tüketicinin alım gücünün arttırılması gerektiğini belirtti.

Cumhuriyet’in haberine göre, 2022 yılına zam fırtınasıyla giren ülkede yeni zamların da dur durak bilmeden devam ettiğine dikkat çeken Engin, “BOTAŞ tarafından doğal gaz sanayi tarifesine Ocak 2022’de yüzde 50, Nisan 2022’de yüzde 50 oranındaki yapılan iki ayrı zamla birlikte, doğal gaz tarifesindeki artış yüzde 125’e ulaşmıştır. Sanayi elektriğinde ise Ocak 2022 den bu yana yaşanan artış yüzde 185’e ulaşmıştır. Artık çok iyi biliyoruz ki, sanayide enerji kullanımına yansıyan artışların üretim maliyetlerine yansımasıyla bugün tüketicinin baharını kışa, yarın ise yazını kışa döndürmeye devam edecektir. Yaşamımıza iğneden ipliğe zam olarak yansımaya devam eden bu sürecin hayatımıza etkileri kabul edilemez hale gelmiştir. Sonraki günlerde zamların tüketicileri nerelere savuracağı ise belli değildir. Tüketiciler yapılan zamları çarşı, pazar ve marketlerde alışveriş yaparken de dolaylı olarak ödemektedirler. Artık zamların otomatiğe bağlanmış olması her gün iğneden ipliğe yeni bir zam furyasının habercisi olup, sonuç olarak da tüketicinin temel ihtiyaçlarına yönelik mal ve hizmetlere yansıdığını/yansıyacağını biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Etiketler: zam
Okunma Sayısı: 388
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ukrayna, Kiev bölgesinin tamamının işgalden kurtarıldığını açıkladı

    “Canımıza tak etti“

    Türkiye'de 11 bin 783 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    Rusya, Ukrayna'daki havaalanlarını vurdu

    Ramazan’a savaşla girdiler

    Zübeyir Gündüzalp’i rahmetle anıyoruz

    Irak mart ayında petrolden rekor gelir elde etti

    ABD'den Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık askeri yardım kararı

    Hulusi Akar: Mariupol'den tahliyeler için gemi desteği verebiliriz

    Ukrayna: Rus ordusu 17 bin 800 asker kaybetti

    20 kulüpten Birleşik Krallık hükümetine çağrı: Bahis reklamlarına son verin

    Alman hükümeti Ukrayna'ya tank satışına izin verdi

    Hollanda Başbakanı Rutte'den halka 'fakirleşeceğiz' uyarısı

    Washington'da ilk teravih namazı kılındı

    Yemen'de Ramazan ayıyla birlikte 2 aylık ateşkes kararı

    Yatıyoruz kalkıyoruz zam

    Bir Son Şahit daha vefat etti

    Doğal gazda rubleyle ödeme sistemine ilişkin Rusya'dan yeni açıklama

    Yemen hükümeti ile Husiler arasında ateşkes kararı

    Son 24 saatte 13367 vaka gözlemlendi, 45 kişi vefat etti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bir Son Şahit daha vefat etti
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ramazan’lar niye buruk?
    Ahmet BATTAL

    Ramazanın alan eli
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Oruç, hakikî ve halis bir şükrün anahtarıdır
    Cenk ÇALIK

    En iyi diyet: Oruç
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Said Nursi kimdir?
    Cevher İLHAN

    Garantili ihalelerde vurgun!
    Yasemin YAŞAR

    İbadet mektebi
    Sebahattin Aslan

    Hz. Peygamberin (sav) şakaları ve latifeleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.