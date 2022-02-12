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13 ŞUBAT 2022 PAZAR - YIL: 52

Cari açık 15 milyar dolara dayandı

12 Şubat 2022, Cumartesi 16:50
Cari işlemler açığı bir yıl öncesine göre Aralık ayında 401 milyon dolar arttı ve 16 ayın en yüksek seviyesine çıkarak 3,8 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) önceki gün açıkladığı verilere göre 2021 yılı toplam cari işlem açığı 14,8 milyar dolar olarak hesaplandı. 2020 yılında Türkiye ekonomisinin cari işlemler açığı 35,5 milyar dolar olmuştu. 2020 Aralık ayında bu rakam 700 milyon dolar olarak kaydedilmişti. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi Aralık ayında cari açığın 4,2 milyar dolar olması yönündeydi.

 

Cari açık son iki ayda arttı

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak Twitter üzerinden, “Döviz şahlandıkça ‘rekabet gücü artıyor’ dediler. ‘Cari denge düzeldikçe, enflasyon da düşecek’ dediler. ‘Faiz sebep enflasyon sonuç’ safsatası için bolca mürekkep tükettiler. Sonuç: TL’deki olağanüstü değer kaybına rağmen, cari açık düşmek bir yana, 2021 son üç ayında arttı” yazdı. Ekonomist Mustafa Sönmez ise “2021 yılı 15 milyar dolara yaklaşan cari açığın 6,6 milyar doları yani yüzde 44’ü son iki ayda verildi. Battı balık yan gider. Hiperenflasyon, yırtık cari denge, batmakta olan bütçe” ifadesini paylaştı.

Haber Merkezi

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