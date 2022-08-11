Cari açık 32 milyar 667 milyon dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, cari işlemler açığı, haziranda geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2 milyar 269 milyon dolar artarak 3 milyar 458 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 32 milyar 667 milyon dolara yükseldi.

Bu gelişmede, haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 2 milyar 508 milyon dolar artarak 4 milyar 24 milyon dolara yükselmesi ve birincil gelir dengesi kaynaklı çıkışların 105 milyon dolar azalarak 946 milyon dolara gerilemesine karşın, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 4 milyar 794 milyon dolar artarak 6 milyar 426 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası, geçen yılın haziran ayında 1 milyar 931 milyon dolar düzeyindeyken, bu yılın aynı döneminde 4 milyar 294 milyon dolara çıktı. Bu dönemde, hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 1 milyar 702 milyon dolar artarak 2 milyar 728 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

İkincil gelir dengesi kalemi, bu yılın haziran ayında 110 milyon dolar net çıkış kaydetti. Söz konusu kalemdeki çıkış, geçen yılın haziran ayında 22 milyon dolar düzeyinde olmuştu.

Öte yandan, mayıs ayına ilişkin cari işlemler açığı 6 milyar 468 milyon dolardan 2 milyar 568 milyon dolara revize edildi.

Haziranda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 950 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 1 milyar 578 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, haziranda yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 509 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 218 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi. Bankalar ise yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili 16 milyon dolar net borçlandı.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları haziranda 416 milyon dolar net artış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 638 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 5 milyon dolar olmak üzere toplam 643 milyon dolar arttı.

Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili bankalar 1 milyar 39 milyon dolarlık, genel hükümet 67 milyon dolarlık ve diğer sektörler 264 milyon dolarlık net geri ödeme yaptı.

Resmi rezervlerde haziranda net 1 milyar 960 milyon dolarlık düşüş yaşandı.