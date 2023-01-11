Cari açık 41.8 milyar dolar

Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Cari açık, ocak-kasım arasında 41,8 milyar dolar oldu.

Kasım ayı cari açığı ise 3,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıllık cari açık ise 45 milyar dolar oldu. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 7,1 milyar dolar oldu. Kasım’da, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 5,2 milyar dolar fazla verdi. Ocak-kasım döneminde altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 48,3 milyar dolar fazla verdi. Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2,6 milyar dolar oldu.