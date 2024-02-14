Cari açık 45 milyar dolar

Cari işlemler hesabı, aralık ayında 2,09 milyar dolar açık verirken; böylelikle 2023 yılının tamamında 45,15 milyar dolar açık vermiş oldu. Piyasa beklentisi, 2023 yılında cari dengenin 46,7 milyar dolar açık vermesi yönünde olurken; OVP’de 42,5 milyar dolar açık vereceği tahmin edilmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada “Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 317 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Portföy yatırımları 1.690 milyon dolar tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1.187 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1.154 milyon dolar net alış yaptığı görülmektedir. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 129 milyon dolar, Genel Hükümet 1.285 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 401 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirmiştir. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 199 milyon dolar net artış kaydetmiştir” denildi. AA

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