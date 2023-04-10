Cari açık 55.4 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2023 Şubat’a ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayınladı.

Buna göre, Türkiye’nin cari işlemler hesabı, şubatta 8 milyar 783 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 834 milyon dolar fazla oluştu. 12 aylık cari açık şubatta 55,4 milyar dolar oldu. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı şubatta 10 milyar 401 milyon dolar oldu. Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 334 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 1 milyar 652 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birincil gelir dengesi kalemi şubatta 815 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 99 milyon dolar net giriş kaydetti.

Haber Merkezi