Cari açık büyüyor

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini yayımladı. Dış ticaret dengesi ağustos ayında 11,2 milyar dolarla rekor açık verdi.

Dış ticaret açığı geçen yıla göre yüzde 160 artış kaydederken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 81,4’ten yüzde 65,6’ya geriledi. Verilere göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,1 artarak 21 milyar 337 milyon dolar, ithalat yüzde 40,4 yükselerek 32 milyar 531 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 159,9 artarak 11 milyar 194 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı, Ağustos 2021’de yüzde 81,4 iken geçen ay yüzde 65,6’ya geriledi. İhracat, ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,2 artarak 165 milyar 608 milyon dolar, ithalat yüzde 40,7 artışla 239 milyar 43 milyon dolar olarak gerçekleşti.