Cari açık hızla büyüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 yılı Eylül ayı Ödemeler Dengesi gelişmelerini paylaştı. Cari açık piyasa beklentilerinin üzerinde 2,97 milyar dolar açık verdi.

TCMB’nin ödemeler dengesinde turizm kaynaklı revizyonun etkilerini yansıtacak şekilde revizyona gideceği düşünülürken, cari işlemler hesabının 2.6 milyar dolar açık vereceği bekleniyordu. Merkez Bankası, son 10 yıla ilişkin toplam 26.8 milyar dolarlık iki revizyon yaptı. TCMB verilerine göre; bir önceki yılın Eylül ayında 2 milyar 719 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabı, bu ayda 2 milyar 966 milyon dolar açık verdi. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 39 milyar 164 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 6 milyar 971 milyon dolar artarak 8 milyar 97 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.