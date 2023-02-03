Cari açık rekor üstüne rekor kırıyor

Yüksek büyüme, düşük cari açık hedefiyle 2021 yılının sonlarına doğru devreye alınan ‘Türkiye Ekonomi Modeli’nde dikiş tutmuyor.

Rekor dış açık kaydedilmeye devam ediliyor. 2022’nin tamamında dış ticaret açığı 109,5 milyar dolara yükselirken, 2023’ün ilk ayında da artışını sürdürdü.Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı geçici verilere göre Ocak ayında dış ticaret açığı 14,4 milyar dolarla rekor seviyeye çıktı. Karar’ın haberine göre, yüksek büyüme, düşük cari açık hedefiyle 2021 yılının sonlarına doğru devreye alınan ‘Türkiye Ekonomi Modeli’nde dikiş tutmuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, model yayınladığı tarihte “Modelimiz, yüksek ihracata dayalı, cari açığı azaltıcı ve refah seviyesinin toplumun tamamına yansıtıldığı bir modeldir” açıklamasında bulunmuş cari açığın azalacağını belirtmişti. Ancak modelde beklenen olmadığı gibi cari açık da hızla artarak rekor kırıldı. 2022 yılının tamamında cari açık 109,5 milyar dolara ulaşarak son 13 yılın rekorunu kırdı.

Ya TÜİK verileri

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre ralık ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42 artarak 6,83 milyar dolardan, 9,7 milyar dolara yükseldi. 2022 yılının tamamında ise dış ticaret açığı yüzde 137 artarak 46,2 milyar dolardan, 109,5 milyar dolara yükseldi. Böylelikle yıllık bazda rekor açık kaydedildi. Bundan önce 2011 yılında 106 milyar dolarlık dış ticaret açığı gerçekleşmişti. 2022’nin tamamında dış ticaret açığı 109,5 milyar dolara yükselirken, 2023’ün ilk ayında da artışını sürdürdü. Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı geçici verilere göre Ocak ayında dış ticaret açığı 14,4 milyar dolarla rekor seviyeye çıktı.

Haber Merkezi