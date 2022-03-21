Çay lüks oldu

Şekere gelen zamlar pek çok meslek gibi çaycıları da olumsuz etkiledi.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 25 yıldır cenaze ve düğünlerde çay işi yaparak geçimini sağlayan 57 yaşındaki Hasan Tamer, çaya, şekere ve tüpe gelen zamlar nedeniyle yaşadığı sıkıntıları anlattı. Tamer, “Şu pahalılıktan dolayı halk çay içemez oldu. Lükse girdi çay… Bir tüp 300 lira oldu. Bir torba şeker bundan 4 ay önce 500 liraydı şimdi 750-1.000 lira arası. Yarım kilo şeker 16 lira, bir paket çay 50 lira şu an piyasada. Çay, şeker, su masrafı, toplarsan hepsi 2 bin lira. Bir cenazenin çay masrafı 2 bin lira oldu. Yani yazık günah. Tüp fiyatı 300 lira olursa, bir bardak çay 3 liraya gelirse ne yapmamız lazım? İşlerimiz bitme esnasında şu an. Şu pahalılıktan dolayı halk çay içemez oldu. Lükse girdi çay. Kahvede çay 2,5-3 lira, çay ocaklarında.” dedi. Osmaniye - anka

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