Çay nasıl toplanacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması sebebiyle 40 bin yabancı uyruklu işçinin ülkeye giremeyecek olması sebebi ile çay hasadının nasıl yapılacağı tartışılıyor.

Doğu Karadeniz’deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay tarımına sayılı günler kaldı. Bölgede her yıl çay tarımında çalışan yaklaşık 40 bin Gürcistan uyruklu işçi, sınır kapılarının kapatılması sebebiyle Türkiye’ye giremeyecek. Büyükşehirlerden gelmek isteyen çay üreticisinin daha önce verilen izinleri iptal edildi.

Formül aranıyor

Rize Valiliği’nin koordinesinde gerçekleştirilen toplantılarda, çay hasadının nasıl yapılacağına dair yol haritası belirlenmeye çalışılıyor. Bölgede yaş çay hasadı için oluşan işçi açığının, salgın sebebiyle kendi işi olumsuz etkilenen ve iş arayanlar ile eğitime uzaktan devam edilirken memleketine dönen üniversite öğrencileri ile kapatılması formülü üzerinde duruluyor. Ancak üreticiler bu formüllerin işe yaramayacağını düşünüyor. Üreticiler virüs salgınını bir an önce sona ermesini ve çay tarlalarının başına geçeceği günü bekliyor.

Rize – Yeni Asya