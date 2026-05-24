Çay üreticilerinden 35 liralık fiyata tepki

Rize’de yaş çay alım fiyatının kilogram başına 35 TL olarak açıklanması üreticilerin tepkisine sebep oldu.

Artan gübre, işçilik ve nakliye maliyetleri karşısında açıklanan rakamın yetersiz olduğunu belirten çay üreticileri, kontenjan ve kota uygulamaları sebebiyle ürünlerini devlet yerine daha düşük fiyat veren özel sektöre satmak zorunda kalmaktan endişe duyduklarını dile getirdi. Üreticiler, taban fiyat denetimi yapılması ve desteklerin artırılması çağrısında bulundu. Fiyatın beklentilerin çok altında kaldığını ifade eden bir çay üreticisi, maliyet artışlarına dikkat çekerek şunları söyledi: “35 lira çok az. Biz en az 40 lira bekliyorduk. En azından 5 lira daha verilmesi gerekiyordu. Çünkü maliyetler çok arttı. İşçi fiyatları yükseldi. Çay toplama yevmiyesi 5-6 bin liraya kadar çıktı. Yapacak bir şey yok ama yine de Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ek 5 lira bekliyoruz. Maliyetler geçen seneye göre iki kat arttı. Gübre fiyatı yükseldi, her şey pahalandı.”

Rize - Anka