Çay zamları da vatandaşı zorluyor

Artvin’in Ardanuç ilçesinde yaşayan vatandaşlar ve çay ocağı işletmecileri çaya gelen zamlara tepki gösterdi.

Emekli Gürsel Kaya, “Eskiden çevremizde olan dostlarımızı gözlemlerdik ki gelsin çay ikram edelim ama şimdi ise uzaktan geçsinler ki çay parası biraz az gelsin” dedi. Çay ocağı işletmecisi Şemiye Koç ise “Çay ocağı işletiyorum ve bu sene 4 kez zam geldi ve zamlar yüzde 20’nin altında gelmiyor ve çok pahalı. Biz de zamları yansıtamıyoruz, müşterilere ve nasıl yansıtalım ki eğer yansıtırsak müşterinin yarısı gider” diye konuştu. Çay ocağı işleten Şentürk Toptaş ise şunları söyledi: “Şu anda vatandaş bir tane çay içip çekip gidiyor ve arkadaşına çay ısmarlayamıyor ve bugün 4 tane çay ise vatandaş 20- 30 lira ediyor ve bu parayla vatandaş evine ekmek götürüyor ve artık çay ısmarlama işleri bitti ve bitirdiler maalesef.”

Artvin - Anka