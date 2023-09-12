Çaya yüzde 15 bir zam daha

Çaykur, çay fiyatlarına yüzde 15 oranında yeni bir zam daha yaptı. Böylece son 97 günde çaya dördüncü zam gelmiş oldu. Haziran’dan bu yana kuru çay fiyatları yüzde 88,2 zamlandı.

8 Haziran’da kuru çay fiyatlarına yüzde 43 zam yapan Çaykur, ikinci zammını 14 Temmuz’da yüzde 9,5 oranında gerçekleştirmişti. BloombergHT’de yer alan habere göre, 15 Ağustos itibarıyla çaya yüzde 4,5 oranında üçüncü bir zam daha yapan Çaykur, son olarak 12 Eylül itibarıyla çaya yüzde 15 zam daha gerçekleştirdi. Böylece Çaykur’un kuru çay fiyatları 8 Haziran’dan bu yana son 97 günde toplam yüzde 88,2 oranında zamlandı. Raflardaki çayların fiyat etiketleri bugün gelen zamla birlikte hazirandan bu yana dördüncü kez değiştirilecek. Haber Merkezi

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