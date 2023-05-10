Çayda yüzde 100 zam bekleniyor

Çay hasadına iki hafta kala Çay Sanayicisi İş Adamları Derneği (ÇAYSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yılmaz Kar’dan zam uyarısı geldi.

Bloomberg HT’de yayınlanan Akıllı Tarım programında açıklamalarda bulunan Kar, söz konusu durumun tüketiciye de yansıdığını vurguladı. Kar, şuanda raflarda kuru çayın fiyatının maliyetinin altında satıldığını ifade etti. Kar, şunları söyledi: “Şuan raflardaki çayın fiyatı 2023 üretim fiyatının çok altındadır. Tüketici bunu değerlendirebilir. Raflarda çaya zam el kulağında. Yüzde 100’e yakın bir artış bekliyorum.” Haber Merkezi

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