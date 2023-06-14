Çayın da tadı kaçtı

ÇAYKUR, kuru çay fiyatına yüzde 43 zam yaptı. Her şeye orantısız şekilde zam geldiğini söyleyen Eskişehir Kahveciler Odası Başkanı Zeki Çoban, “Çayın da artık tadı kaçtı diyebilirim” dedi.

Çoban, “Her an her türlü orantısız zam yapılıyor. Bugün zam alıyorsun çaya yüzde 43 zam geldi diye, ama yarın şekere geliyor. Doğal gaz, elektrik, bunlara gelince hep zam yapmak da maalesef olmuyor. Kahvelerin çoğu el değiştiriyor. Eskiden bir kahveyi çalıştıran esnafımız 30 sene, 40 sene devam ederdi, ama maalesef şu anda aradığını bulamayan kahve sahipleri, öyle kahvelerimiz var ki senede 5 sefer el değiştiriyor. Bir arayış içindeyiz. Esnafımız çay ocağını veya kahvesini sattığı anda BAĞ-KUR, sigorta, vergi ve çeşitli borçlarını anca ödüyor. Çoğu esnafımız da birikmiş kira borçlarını ödemek için ya malzemesini satıyor ya malzemesini bırakıp gidiyor” ifadelerini kullandı. Eskişehir - Anka

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