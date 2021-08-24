Çaykur alıma ara verdi vatandaş mağdur oldu

ÇAYKUR, ikinci sürgün yaş çay alımlarına bir hafta ara verme kararı alınca, bazı üreticileri mağdur etti.

Çaykur Genel Müdürlüğü, ikinci sürgün çay alımını büyük ölçüde sona ermesini gerekçe göstererek, yüksek kesimlerde çay alımı devam ederken ikinci sürgün kampanyasını sona erdirdiğini ve yeni kampanyanın 31 Ağustos 2021 günü başlayacağını ilan etti. İdarenin aldığı bu karar bilhassa Çayeli’nin Senoz Vadisi’ndeki yüksek rakımlı köylerdeki çay müstahsillerini zora soktu. Vadandaş, çay alımlarına bir hafta ara verilmesinin büyük hata olduğunu ve ciddî mağduriyetler yaşacaklarını söylediler. Çaykur ise, çok az miktarda çay üreticisinin çayını henüz toplamadığını ve bu kadar az çay için bir fabrikayı açık tutmanın uygun olmayacağını ileri sürerek kampanyanın sona erdiğini, yeni kampanya açıldığında kalan ikinci sürgün çayları alacağını ifade etti. Çayeli, Senoz Vadisi Ormancık Köyü’ndeki çay müstahsilleri ise, “İlk defa böyle bir şey oluyor. Burası organik çay üretilen bir köy. Bu karar bizi kesin olarak mağdur etti. İki gün önce haber vererek kampanya kapatılır mı? Erkenden haberimiz olsaydı biz de ona göre hazırlığımızı yapar, işçilerimizi ayarlardık. Bazı arkadaşlarımız ona göre yıllık izin kullanıp İstanbul’dan buraya geldi. Bir hafta ara vermek bizi çok zor durumda bıraktı. Maalesef sesimizi kimseye duyuramadık. Kime müracat ettiysek çare olmadı. Şikâyetçiyiz” dediler.

Çayeli - Yeni Asya