Cep telefonuna 3 ay taksit sınırı

Ticaret Bakanlığı, 12 bin liranın üzerindeki cep telefonları için uygulanacak 3 taksit sınırında, yenilenmiş cep telefonlarını kapsam dışı bıraktı.

Ticaret Bakanlığı’nın Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Ticaret Bakanlığı, cep telefonu satışlarında telefon fiyatına ilişkin sınırı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) taksit kararı paralelinde yukarı çekti. Buna göre; BDDK’nın daha önce verdiği karar çerçevesinde, fiyatı 12 bin liranın üzerinde olan cep telefonları 3 taksit ile alınabilecek. BDDK’nın 5 gün önce yaptığı düzenlemeyle de fiyatı 12 bin TL’ye kadar olan cep telefonu satışlarında vade sınırı 12 ay, 12 bin liranın üzerindeki satışlarda ise vade sınırı 3 ay olarak belirlenmişti.

İstanbul - anka