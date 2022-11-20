Cezai yaptırım ile fiyat istikrarı sağlanamaz

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken “Rafla kasa arasındaki fiyat farkını önlemenin yolu ceza yazmak değil, Perakende sektörünü düzenleyen yasanın güncellenmesidir” dedi.

AHMET TERZİ - ANKARA

Bazı mağazalarda ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarında farklılık olması üzerine açıklama yapan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ayrıca “E-ticaret üzerindeki satışlara yönelik düzenleme çok iyi oldu. Benzer bir düzenlemenin perakende sektöründe de yapılmasıyla hem bu sorun ortadan kalkacak hem de herkes her işi yapamayacak. Bir mağazada tüm sektörleri ilgilendiren binlerce ürün satılırsa fiyatlar zamanında güncellenmez. Bunun için yapılması gereken, herkes her ürünü satamamalı. Herkes kendi işini yapmalı” dedi.

Fiyat istikrarsızlığının tüm kesimleri olumsuz etkilediğinin altını çizen Palandöken, “Zincir marketlerdeki fiyat artışları maalesef vatandaşı, esnafı, tedarikçiyi, nihai tüketiciyi, küçük atölyeciyi ve herkesi direkt ilgilendiriyor. Ticaret Bakanlığı bu konuda ısrarla fiyatların düzenlenmesini sağlayıcı tedbiriler alsa da fiyat istikrarı sağlanamadı. On binlerce iş yeri olan ve belirli ürünleri kendi markası haline getiren, sanki içeriği aynı gibi makul ürünlerin satışına da zarar veren uygulamalar artarak devam ediyor. Vatandaşın rahat rahat alışveriş yapabilmesi için her dükkana bir kolluk kuvveti konulamayacağına göre bu konuda ticari düzenleme şart. Vatandaşın kaliteliyi daha ucuza alabileceği bir sistemin gerçekleştirilmesi olmazsa olmaz” diye konuştu.