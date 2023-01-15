Çifçi kış ortasında sulama yapıyor

Türkiye’de kuraklık çiftçiyi kış ortasında sulama yapmak zorunda bırakıyor.

Kuraklık gıda güvenliğini tehdit ediyor

Yağış gelmezse üreticiyi zor günler bekliyor

Kuraklık korkutuyor

Ocak ayının ortalarına gelinmesine rağmen yeterli yağmur ve kar yağışının olmaması ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde devam etmesiyle barajlarda doluluk oranların düşmesi kuraklık endişesine yol açıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) yayınladığı üç aylık kuraklık haritası eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında Türkiye’nin farklı yerlerinde kuraklık yaşandığını gösteriyor. Marmara, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuraklık düzeyinin olağanüstü ve şiddetli kuraklık düzeyinde olduğu görülüyor. Çukurova’da çiftçilerin sebzeleri kış ayları başından itibaren sulamak zorunda kalırken; buğday, arpa, yulaf gibi hububat ekili alanlarda da sulanmaya başlaması dikkat çekiyor. Yeşil sebze tarımı yapan Baha Bozdoğanoğulları, 25 yıldır çiftçilik yaptığını belirterek, ocak ayı ortasında sulama yapmanın görülmemiş bir şey olduğunu ifade ediyor. Bozdoğanoğulları, “Kuraklık bize kış ortasında sulama yapmak zorunda bırakıyor.” diye konuşuyor.

“Buğday ve arpayı ile sulamaya başladık”

Buğday ve arpa üreticisi Fatih Uyutmaz da, kuraklığa en dayanıklı ürünlerin başında bulunan buğday ve arpa ekili alanlarını sulamaya başladıklarını kaydediyor. İlk defa böyle bir durumla karşılaştığını söyleyen Uyutmaz, “Bu ürünü yetiştirmezsek bittik, tükendik demektir. Bu nedenle kış ortasında sulama kanalları açtık tarlalarımıza su salarak sulama yapıyoruz” ifadelerini kullanıyor. Çiftçilerin kış aylarında sulama yapmasını olağandışı kuraklığın göstergesi olduğuna işaret eden Talan, “Şuan şiddetli kuraklık yaşıyoruz şubat ve mart ayı yağışları da beklediğimiz gibi olmazsa olağanüstü şiddetli kuraklık yaşayacağız. Bu tarım ve hayvancılık için çok büyük sorunların doğmasına yol açar. İşimiz Allah’a kaldı.” şeklinde konuşuyor.

Haber Merkezi