Çiftçi BAĞ-KUR primini ödeyemiyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarım BAĞ-KUR primlerinin düşürülmesini talep etti.

Çiftçilerin 2022 yılında 2 bin 158 lira 08 kuruş olan tarım BAĞ-KUR primlerinin 2023 yılında 3 bin 452 lira 76 kuruş olduğunu ifade eden Bayraktar, “Hazine teşvik indirimi ile 2 bin 952 lira 36 kuruş olan bu tutarı çiftçilerimizin ödeme imkânı bulunmuyor” dedi. Yaptığı açıklamada, yüzde 60 oranında gerçekleşen prim artışına kolaylık sağlanması, prim ödeme gün sayısı 15 güne indirilmesini isteyen Bayraktar, “Çiftçilerimizin tarım BAĞ-KUR primlerine uygulanan yüzde 5 oranındaki Hazine teşvik indirimi Ocak ayında açıklanan enflasyon oranı göz önüne alınarak makul bir düzeye yükseltilmelidir. Eğer müdahale edilmezse 2023 yılı artan prim oranları ile tarımda kayıt dışılık artacak. Tarım BAĞ-KUR’lu çiftçilerimiz sosyal güvenlik hakkından mahrum kalacaktır” dedi. Bayraktar, Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre; 2016 yılında 717 bin 876 kişi zorunlu tarım BAĞ-KUR’lu olduğunu, son verilere bakıldığında yüzde 23,79 düşüş ile tarım BAĞ-KUR’lu çiftçi sayısının 547 bin 75’e düştüğü görüldüğünü hatırlattı.

Ankara - Ahmet Terzi