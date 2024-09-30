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30 EYLÜL 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Çiftçi batışa gidiyor

30 Eylül 2024, Pazartesi 18:29
Manisa’nın Salihli ilçesinde pamuk üreticileri, maliyetlerinin iki ile üç kat artması ve ürün fiyatlarının bu orana göre düşük olması nedeniyle sitem etti.

Pamuk Hasadının başladığı Manisa’nın Salihli ilçesinde pamuk üreticileri, maliyetlerinin iki ile üç kat yükselmesi nedeniyle ve istenilen fiyatları alamadıkları gerekçiyle sitem etti. Üretici Selim Akbıyıkoğlu, “Çalışarak üreterek batıyoruz. Çalışıp ürettikçe daha çok batışa gidiyor Türk çiftçisi” derken, üretici İbrahim Çiftçi de, “Girdiğimiz kapıdan çıkamıyoruz. Aldığımız her şey yüzde 200 -300 arttı, pamuk fiyatı yerinde sayıyor” diye konuştu.

ÇİFTÇİLER SİTEM ETTİ

Domates, kavun, karpuz, biber, soğan, patlıcanın ardından pamuk üreticisi de emeğinin karşılığını alamıyor. Manisa’nın Salihli ilçesinde başlayan pamuk hasadında üreticiler, maliyetlerinin geçen yıla göre en az iki kat arttığını ancak pamuk alım fiyatının buna rağmen azaldığını belirterek tepki gösterdi. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç da bu şekilde devam ederse bütün ürünlerde dışa bağımlı bir ülke haline gelineceğini vurguladı.

Çukurova’da tarım durma noktasında

Çukurova’da üretim durma noktasına geldi. Üreticiler kışlık sebze ekimi yapamadı. Bu kış sebzelerin pahalı olması beklenirken ZMO Adana Şube Başkanı Ahencan  Tayakısı “Krizin etkileri yaza kadar devam edecek” dedi. Yurdun en verimli arazilerinden olarak tanınan Çukurova’da üreticiler, ‘tarımın merkezi’nde tarıma devam edemez halde. Yanlış sulama politikaları ve iklim krizi geçtiğimiz haftalarda Seyhan Sol Sulama Birliği’nin çiftçilere “Kışlık ürün ekimi yapmayın” uyarısında bulunmasına yol açmıştı.  Çukurova’da tarım takvimine göre başlaması gereken kışlık sebze ekimi de bu sebeple başlamadı. Sulama krizi ve etkilediği ekim döneminin, önümüzdeki yaza kadar hissedilecek üretim problemlerine yol açması bekleniyor. Turfanda üretimin de merkezi olan Çukurova’da sebzelerin yanında karpuz ve kavun gibi erken bahar ürünleri de ekilemeyecek. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi Başkanı Ahencan Tayakısı, BirGün’e yaptığı değerlendirmede “Hem üretici hem de tüketici çok büyük bir darbe yedi” diye konuştu.

 

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