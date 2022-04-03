Çiftçi batsın, fakir gitsin istiyorlar

Mezitli Kadın Üretici Pazarı’nda vatandaşlar dert yandı.

Pazarda tezgahı bulunan bir kadın üretici, tarımda maliyetlerin çok yüksek olması nedeniyle domatesin kilosunu 20 TL’den sattıklarını söyleyerek: “Bahar oldu, hala 20 TL. Bu mevsimde, yetiştiği yerde böyle fiyat olur mu? Mazot, gübre fiyatları yüzünden yazın bile bunu böyle fiyata yiyeceğiz. Ben üretsem ne? Mazotum yüzde 100-200 arttı. Gübrem, ilacım arttı. Tarlam hazır ama dikemiyorum. 2 TL’lik fide 7 TL oldu. 50 bin TL yatıracağım ama karşılığını alabilecek miyim? Pahalı olduğu için insanlar yemiyor, satın almıyor. Çiftçi batsın, fakir gitsin, istedikleri bu” dedi.