Çiftçi borç altında boğuluyor

Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, kredilerle ayakta kalmaya çalışan çiftçinin biriken borçları dolayısıyla nefessiz kaldığını belirterek, çiftçinin son bir yılda bankalardan 27,2 milyar kredi kullandığını, Haziran ayı itibariyle bankalara borcun ise 148 milyar lirayı bulduğunu söyledi.

AHMET TERZİ - ANKARA

CHP Bursa Milletvekili ve PM Üyesi Orhan Sarıbal, kredilerle ayakta kalmaya çalışan çiftçinin biriken borçları sebebiyle nefessiz kaldığını belirterek, çiftçinin son bir yılda bankalardan 27,2 milyar kredi kullandığını, Haziran ayı itibariyle bankalara borcun ise 148 milyar lirayı bulduğunu açıkladı. Kredilerle hayatta kalmaya çalışa üreticilere yönelik CHP Genel Başkanı Tarım Politikaları Başdanışmanı Orhan Sarıbal açıklama yaptı.

Çiftçi borcunun her yıl katlanarak arttığını ifade eden Bursa Milletvekili Sarıbal, “BDDK verilerine göre 2004 yılında çiftçimizin bankalara olan toplam borcu 5,1 milyar liraydı. Bu yılın Haziran ayında çiftçinin borcu bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,7, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,6 artarak 148 milyara ulaştı. Çiftçimizin son bir yılda 27,2 milyar lira kredi kullandığı anlaşılıyor. Yani çiftçi bankalardan kredi çekerek ayakta kalmaya çalışıyor. 2006 yılında bu hükümet döneminde çıkarılan Tarım Kanunun 21. Maddesine göre çiftçiye verilecek doğrudan destek miktarı GSYH’nin % 1’den az olamaz. Ama çiftçiye verilen destekler hiçbir zaman bu oranı yakalamadı. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten bugüne çiftçinin yasal olarak 121 milyar lira alacağı var. Şimdi bu 121 milyar çiftçiye ödense bile çiftçi içine girdiği bu borç girdabından kurtulamıyor” diye konuştu.

Üretimden çıkıyor

Borçları her yıl katlanan çiftçinin üretimden çıkmak zorunda bırakıldığını belirten Sarıbal, Özellikle aile çiftçiliği yapan küçük çiftçiler artan borçlar karşısında sosyal güvencesi olan BAĞ-KUR primini ödeyemez hale geldiğini, tarlasını, bağını bahçesini satıp üretimden çıktığını öne sürdü.