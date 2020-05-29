Çiftçi büyük zararda

Muğla milletvekili Burak Erbay, “Yüksek sıcaklık ve ardından gelen sert poyraz Muğla ve Akdeniz bölgesindeki narenciye üreticilerine büyük zarar verdi” dedi.

RECEP GÖREN - ANKARA

Afrika’dan gelen çöl sıcakları sonrasında hava sıcaklığının Mayıs ayı ortalamasının çok üzerine çıkarak 47 dereceye ulaştığını söyleyen CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, “Yüksek sıcaklık ve ardından gelen sert poyraz Muğla ve Akdeniz bölgesindeki narenciye üreticilerine büyük zarar vermiştir. Nar, limon, portakal ve mandalina meyvelerinin dökülmesine neden olmuştur. Şu anda yüzde 70 ile 90 arası rekolte kaybı hesaplanmaktadır. Bu bir afettir. Bu nedenle bölgemiz acilen afet bölgesi ilan edilmeli ve destek verilmelidir. Salgın nedeniyle zaten zor günler geçiren çiftçimiz devletimizden acilen yardım beklemektedir” dedi.

DESTEK BEKLİYORLAR

Narenciye ağaçlarının çiçek açtığı bir dönemde sıcaklıklar 47 dereceye kadar yükseldiğini söyleyen Erbay, “Bu yüksek sıcaklık, narenciye ağaçlarının çiçeklerini yaktı. Ardından çıkan poyraz bütün meyveleri döktü. Mahsul olumsuz etkilendi. Girdi maliyetleri de her geçen gün artıyor. Çiftçimizin ilaç, gübre ve mazot almakta bile zorlandığı şu durumda bütün maliyetler boşa gitti. Bu insanlar hayatlarını bu topraklardan kazanıyorlar. Ama şimdi bu sene yok denecek kadar az mahsul çıkacak. Bu insanlar nasıl geçinecek, borçlarını nasıl ödeyecekler bu sorunlara âcilen çözüm üretilmesi gerekiyor” dedi. Narenciye üreticisi çiftçilerimizin yıllardır emek vererek, üreterek hem yurtiçi tüketime hem de yurtdışı ihracata önemli katkı verdiğini söyleyen Erbay, “Bu ülkeye büyük miktarda döviz kazandırdılar. Şimdi çok zor durumdalar. Devletten âcil olarak destek bekliyorlar” diye konuştu.