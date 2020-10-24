Pancar taban fiyatlarının henüz açıklanmamış olmasının çiftçiyi kaygılandırdığını söyleyen Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Pancar fabrikaya teslim edilmesine rağmen fiyatı belli değil. Çiftçi ekim yapmak için fiyat bekliyor” dedi.

Her yıl pancar fiyatlarının kampanya öncesi açıklandığını, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1 Eylülde şeker pancarı taban fiyatını müjde olarak duyurduğunu hatırlatan Gürer, “Türk Şeker, 2019 yılında uygulanan fiyatın 2020 yılı avans fiyatı olduğunu yazılı açıklama ile duyurduğunda, çiftçi bu fiyatın avans fiyatı olduğu ve taban fiyatın 2020’de yeniden belirleneceğini düşündü. 20 Eylül’de kamu ve özel fabrikalarda alım kampanyası başlaması ile birlikte çiftçi haklı olarak yeni taban fiyatın açıklanmasının bekliyordu. Kampanyanın üzerinden bir ay geçmesinin ardından çiftçi pancarını söktü, fabrikaya verdi. Ama halen taban fiyat açıklaması gelmedi. Çiftçi, oyuna getirildiğini düşünüyor ve geçen yıl belirlenen 300 liralık taban fiyat yerine acilen yeni taban fiyatın açıklanmasını istiyorlar” diye konuştu.

ÇİFTÇİ PERİŞAN OLUR

Çiftçinin girdi fiyatları bir yıl öncesine göre yüzde 50 civarında arttığını bildiren Gürer, “16 polar için taban fiyatın, ton başına en az 390 TL olması isteniyor. Çiftçi yeni ekime yönelmek ve ne ekeceğine karar vermek için taban fiyatı bekliyor. Eğer taban fiyat geçen yıl ki düzeyinde olursa çiftçi perişan olur. Bu nedenle Bakanlığa sürekli çağrı yapıyoruz” dedi

Ankara - Recep Gören

