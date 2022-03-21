Çiftçiler ve şoför esnafı, mazot ve gübre fiyatlarındaki artışları protesto etti.

DENİZLİ’DE TRAKTÖRLÜ PROTESTO

ÇİFTÇİ DİYOR Kİ:

“Ne acıdır ki savaşan iki ülkeden gelecek ayçiçek ve buğdaya gözümüzü diktik, hepimiz bekliyoruz. Bunun sebebi de mevcut iktidarın çiftçi haklarını vermemiş olmasından dolayı, gübre, mazot fiyatlarının çok yüksek olmasından dolayı üretimde zorlanıyoruz.”

ÇİFTÇİ YOK EDİLMEK İSTENİYOR

“Eğer ofis Rusya’dan aldığı fiyata biz çiftçilerden alsa bizim her tarafımız buğday, arpa olur, dışarıdan almak zorunda kalmayız, dışarıya satar ülkeye döviz girdisi sağlayabiliriz. Fakat sanki bilinçli olarak çiftçiyi yok etmek ister gibi bir hava var.”

***

Çiftçi gülmezse köylü gülmez

Denizli Çivril’de çiftçiler ve şoför esnafı, mazot ve gübre fiyatlarındaki artışları protesto etti. Kent meydanını traktörlerle turlayan çiftçiler, araçlarının üzerinde “Çiftçi gülmezse köylü gülmez” yazılı dövizler astı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca da traktörlerden birine bindi. Karaca, şunları söyledi: “Gerçekten artık yeter dendiği süreçte korkmadan, cesurca siz sesinizi duyurmak istediniz, bizler de bu sese aracılık etmek için buradayız. Çiftçilerimiz ekim, kasım aylarında buğdayını, arpasını ekemedi, ekenler gübre atamadı çünkü gübre aldı başını gitti. Ardından okul servisi minibüsçü esnafımız var, sene başında sözleşmeyi mazot 6 buçuk lirayken yaptılar, bugün mazot geldi 20 lira hatta 24 lirayı buldu. Şimdi okul servisi yapan esnafımız perişan durumda sesini saray duymuyor, sarayın keyfi yerinde.”

Hakkımızı istiyoruz

Protestoya katılan bir çiftçi ise şunları söyledi: “Biz çiftçiler olarak bu zor şartlar altında üretime inatla devam ediyoruz. Ne acıdır ki savaşan iki ülkeden gelecek ayçiçek ve buğdaya gözümüzü diktik, hepimiz bekliyoruz. Bunun sebebi de mevcut iktidarın çiftçi haklarını vermemiş olmasından dolayı, gübre, mazot fiyatlarının çok yüksek olmasından dolayı üretimde zorlanıyoruz. Eğer ofis Rusya’dan aldığı fiyata biz çiftçilerden alsa bizim her tarafımızı buğday, arpa oluyor, dışarıdan almak zorunda kalmayız artı üretilen fazla mahsulümüzü de dışarıya satar ülkeye döviz girdisi sağlayabiliriz. Fakat yapılan bu olaylara bakıyoruz, sanki bilinçli olarak çiftçiyi yok etmek ister gibi bir hava var.” Başka bir üretici ise çiftçinin haklarının verilmesi gerektiğini belirterek; “Gemilere, yatlara nasıl kıyak yapılıyorsa, biz kıyak değil biz hakkımızı istiyoruz” dedi.