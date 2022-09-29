Çiftçi hasatta, iktidar şeker ithalatında

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizin şekerde arz açığı olmamasına rağmen, son üç ayda Hindistan, Tayland ve Fas’tan gemilerle yalnız Mersin limanı üzerinden 80 bin tonun üzerinde şeker ithal edildiğini açıkladı.

Özelleştirilen şeker fabrikalarına şeker fiyatını belirleme serbestliği tanınmasının meydana getirdiği sorun iktidarı ithalata yönelttiğini belirten Gürer, böyle giderse şeker fiyatlarının daha da artacağına söyledi. eker pancarı kampanya dönemi başladığını söyleyen Gürer, “Aralık ayına kadar pancar alım ve işleme süreci devam edecek. Kampanya döneminde dahi şeker ithalatı devam ediyor. Son olarak Mersin limanına bu ay Fas’tan ithal şeker geldi. Sözleşmeli tarım yapılan şeker pancarında, TÜİK’in Mayıs 2021’de yaptığı 21 milyon tonluk üretim tahmini 2021 Aralık ayında 18,3 milyon ton olarak gerçekleşti. TÜİK’in 2022 Mayıs ayında yaptığı bu yıla ait üretim tahmininde ise 19 milyon ton şeker pancar üretileceğini ön gördü. Pancarın fabrikalarda alımı devam ediyor” dedi. Gürer, şeker tüketiminin üzerinde 200 bin ton fazla şeker olmasına rağmen ithalatın kapısının aralandığını ülkemizde son yıllarda 20 bin civarında şekerpancarı üreticisi şeker pancarı üretimini bıraktığını söyledi. Ankara - Recep Gören

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