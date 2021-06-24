Çiftçi kan ağlıyor

Ağrı’da, arpa ve buğdayda büyük bir azalmanın olduğuna dikkat çeken Ziraat Odası Başkanı Ömer Yıldız, yaptıkları incelemelerde kuraklığın ciddi boyutlara ulaştığını belirterek, “Çiftçiler kan ağlıyor” dedi.

Kuraklığın en çok hissedildiği kentlerin başında Ağrı’nın da olduğunu belirten Yıldız, İl Tarım Müdürlüğü ile birlikte sahada incelemelerde bulunduklarını belirtti. Özellikle mera alanlarında büyük bir kuraklığın yaşandığını aktaran Yıldız, her yıl Nisan ayından Kasım ayına kadar mera ve yaylalarda otlatılan hayvanların, şu an yaşanan kuraklık nedeniyle otlatılamadığına dikkat çekerek, hayvancılık yapan yurttaşların, hayvanlarını maliyeti altında satmaya başladığını kaydetti. Yıldız, çiftçinin tarlasını ekerken aldığı tohum, kullandığı gübre ve mazotun masrafını bu yıl karşılayamayacağını belirtti.

Faizsiz erteleme talebi

Çiftçilerin büyük bir çoğunluğunun Tarım Kredi Kooperatiflerine ve Ziraat Bankası’na borçlu olduğunu aktaran Yıldız, çiftçinin borcunu ödeyemediğini ve bu gidişatla ödemesinin zor olacağını dile getirdi. Yıldız, özellikle kuraklığa karşı bir an önce sulama sistemlerin geliştirilmesi ve bu konuda devletin çiftçiye daha fazla destek vermesi gerektiğine işaret ederek, “Önemli bir husus ise çiftçilerin aldıkları kredi borçlarının faizsiz ertelenmesi talebi oluyor. Şu an Ziraat Bankası faizli bir şekilde borcu erteliyor. Bu durum çiftçinin yarasına merhem olmuyor” diye konuştu.