Aydın’ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi’nde karpuz hasadı başladı.

Tarım arazileri ranta kurban ediliyor

Üretim arttırılmazsa gıda da risk büyür

Üreticilerden Türkan Sarıkaya, “Biz, yaptığımız masrafları alamıyoruz. Bu karpuzu, kış ayından bu yana uğraşıyoruz, diktik, ekimini gerçekleştirdik. Karpuz ekimini iki serayla yaptık ama ektiğimizin karşılığını alamıyoruz. Karpuz şu anda 1 lira gitmiyor. Çiftçi kan ağlıyor. Sesimizi duysunlar. Mazota bir daha zam geldi. Ektiğimizin maliyetini alamıyoruz. Bir römork karpuz dolduruyoruz, işçi yevmiyelerini karşılamıyor. Maliyet yükselmesin. Geçim zor oluyor. Fidanlarımızı dolar bazında alıyoruz. Kökeni ocak ayında aldık. Dolar karşılığı 5 liraya aldık. Dolar yükseldikçe fidan maliyeti yükseliyor. Ne olacak bu çiftçinin hali?” dedi.

Üretici Ercan Sarıkaya da şöyle konuştu: “Çiftçi şu anda üretemez oldu. Mazotlardan dolayı fiyat yüksek. Nakliyeden dolayı fiyatlar yüksek. Artık buna bir ‘dur’ demek gerekiyor.”

Aydın - Anka