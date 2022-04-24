Çiftçi karamsar

Türkiye’de çiftçi sayısı hızla azalırken üreticiler tehlikenin boyutuna dikkat çekiyor.

Çiftçi sayısı hızla azalıyor

Artık tarımsal üretimi kumar oynamaya benzeten üreticilere göre bu şartlarda ekim yapacak çiftçi bulmak imkânsız. Kumluca Türkiye’nin meyve-sebze üretimi için oldukça önemli bir yer. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, “Artık hangi çiftçi para kazanabiliyor? Tarım para kazanılan bir sektör olmaktan çıktı. Yani bir geleceği de yok. Kim niye devam etsin?” dedi.

DW Türkçe’ye konuşan Diyarbakır Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu ise, “Ben buğday, mercimek, mısır ve pamuk tarlasının içinde büyüdüm. Ata mesleği bu. Bugün de traktörün üstündeydim. Bakın hâlâ zorlansam da yapıyorum bu işi. Ama 20 yaşındaki çocuğumu uzak tutuyorum çiftçilikten. Bir ziraat odası başkanı olarak kendi oğlumun çiftçi olmasını istemiyorum” ifadelerini kullandı.

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