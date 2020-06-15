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15 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Çiftçi kazanamayınca ekmiyor

15 Haziran 2020, Pazartesi 19:00
Milletvekili Ö.Fethi Gürer, “Çiftçi, para kazanamadığı için ekim yapmıyor, ekim alanları daralıyor ve bir tarım ülkesi olan Türkiye, ne yazık ki buğday ithal ediyor” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, son 20 yılda buğday ekim alanının 9 milyon 300 bin hektardan 7 milyon 300 bin hektara gerilediğini belirterek, “Çiftçi, para kazanamadığı için ekim yapmıyor, ekim alanları daralıyor ve bir tarım ülkesi olan Türkiye, ne yazık ki buğday ithal ediyor” dedi. Üreticinin, buğdaydan 2002 yılında kazandığı kadar bile gelir elde edemediğine işaret eden Gürer, 18 yıl önce 1 ton buğdaya karşılık 33 gram altın alan çiftçinin, bugün aynı miktar buğdayla ancak 4 gram altın alabilmesinin, buğday üretimindeki vahim tabloyu gözler önüne serdiğini ifade etti. 

MECBURİYETTEN ÜRETİM YAPIYOR

Türkiye’nin 20 yıl önce, 9 milyon 300 bin hektar olan buğday üretim alanlarının, günümüzde 2 milyon hektar azalarak, 7 milyon 300 bin hektara gerilediğini Gürer, “Bu olumsuzluğun nedeni, üreticinin buğdaydan para kazanamamasıdır. Girdi maliyetleri sürekli artarken kazancı azalan çiftçi, buğday üretmek istememekte ve bu nedenle de buğday üretim alanları her yıl azalmaktadır. Ülkemizde halen sulama suyu nedeni ile buğday, yağmur suyuna bağımlı ürün verdiği arazilerde üretilir. Kıraç arazide ortalama 300 kg ürün alan çiftçi maliyetini zor karşılamaktadır. Ancak çiftçi, tarım arazisinden başka yapacak bir işi olmadığı için ekime devam etmekte ama para kazanamamaktadır. Sulu tarımda verim, dönümde 800 kilograma kadar çıkıyor olsa da hububat ekim alanlarının %80’ini kıraç araziler oluşmaktadır” dedi. 

33 GRAMDAN 4 GRAMA DÜŞTÜ

Buğday üreticilerinin, 2002 yılı ve öncesindeki kazanç tablosunu adeta mumla aradığını belirten Gürer, “18 yıl önce 1 ton buğdaya karşılık 33 gram altın alabilen üretici, bugün 1 ton buğdaya karşılık sadece 4 gram altın alabiliyor. Sadece bu veri bile buğday üreticisinin 18 yılda ne kadar kaybettiğinin net bir göstergesi olarak ortaya çıkıyor” şeklinde konuştu.

Ankara - Recep Gören

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