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17 EYLÜL 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Çiftçi sayımız 700 bin azaldı

17 Eylül 2022, Cumartesi 20:28
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine cevap veren Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, ÇKS’ye kayıtlı çiftçi sayısının 2 milyon 34 bin olduğunu açıkladı.

RECEP GÖREN - ANKARA

2003 yılında ülke nüfusu 65 milyon iken, çiftçi sayısının 2 milyon 765 bin olduğunu hatırlatan Gürer ise aradan geçen yaklaşık 20 yılda nüfusumuz 20 milyon artarken çiftçi sayısının 700 binden fazla azalmasının, ülkemizde insanların tarımdan uzaklaşmak zorunda kalmasının net bir göstergesi olduğunu söyledi. 

Gürer, “Ekonomik kriz, girdi maliyetlerinde artışı her geçen gün çiftçiliğin yapılmasını zorlaştırıyor. Son 20 yılda ülke nüfusunun 20 milyona yakın artmasına rağmen, çiftçi sayısının 700 binden fazla azalması, ülkemizde tarımın geldiği olumsuz noktanın somut bir gösteresidir” dedi. 

ENDİŞE VERİCİ 

Son iki yılda ÇKS kayıtlı çiftçi sayısı  230 bin azalma oluşması durumun vahametini gösterdiğini söyleyen Gürer, “Artan nüfusa rağmen çiftçi  sayısı azalması kaygı vericidir. SGK kayıtlı prim ödeyen çiftçi sayısında da  gerileme devam ediyor. Çiftçilik cazip kılıp gençleri tarıma yöneltecek çalışmalar yapılması şarttır“ diye konuştu.

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