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4 KASIM 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Çiftçi tarlasından kopuyor, soframız tehlikede

03 Kasım 2024, Pazar 18:00
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, TÜİK’in “Bitkisel Üretim 2. Tahmini 2024” tarım raporuyla ilgili açıklama yaptı.

Adem, “Artık herkesin anlaması gereken bir gerçek var: çiftçiye destek vermediğinizde yalnızca bir üreticiyi değil, milyonların sofradaki ekmeğini tehlikeye atıyorsunuz. TÜİK’in 2024’teki tahminleri daha yıl ortasında karamsar bir tablo çizdi, ikinci tahminler ise bu tabloyu daha da kararttı. Buğday üretiminde yüzde 5,5, arpada yüzde 10,9, mısırda yüzde 8,3 kayıp öngörülüyor. Bu ne demek? Türkiye’nin gıda güvenliği tehlikede demek. Şimdi iktidara sormak istiyoruz; Tarım Kanunu’nun yüzde 1’lik zorunlu desteği nerede? 2025 için 615 milyar lira ayrılması gerekirken, yalnızca 135 milyar lira ayrılarak çiftçimize ‘kendi başının çaresine bak’ deniliyor. Bu kaynak eksikliği, çiftçinin ürününü değil borcunu arttırıyor. Çiftçiyi üretemez hale getiren bu anlayış, ülkemizin kendi kendine yetme potansiyelini hiçe sayıyor. Tarım desteğini hakkıyla vermek bir zorunluluk, bir tercih değil. Dünyada tarım pazarları hızla büyürken, Türkiye çiftçiyi külfet gören bir anlayışa teslim edilmiş durumda. Çiftçi, yüksek maliyetler ve destek yetersizliği yüzünden tarlasından kopuyor, soframız tehlikede. TÜİK bile bunu artık gizleyemedi; üretimdeki düşüşleri açıkça ortaya koydu” dedi.

Ankara - Anka

 

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