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12 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Çiftçi yine mağdur ediliyor

12 Temmuz 2023, Çarşamba 00:23
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Bazı bölgelerde sanayicilerin ve tüccarların çiftçiden ürünü almak istememesi çiftçilerimizi mağdur ediyor” dedi.

ADNAN SOLMAZ - ANKARA

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, TÜİK verilerine göre bu yıl geçen yıla göre buğday üretiminin yüzde 3,8 oranında artarak 20,5 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 1,2 oranında artarak 8,6 milyon ton olacağı tahmin edildiğini belirterek, “Rekoltenin artması olumlu olmakla birlikte serbest piyasada fiyatların düşük seyretmesiyle bazı bölgelerde sanayicilerin ve tüccarların çiftçiden ürünü almak istememesi çiftçilerimizi mağdur ediyor. Toprak Mahsulleri Ofisi hasadın bitmek üzere olduğu ve hasadın yeni başladığı bölgelerde randevu sisteminde yaşanan sorunları gidererek acilen alım yapmalıdır. Hasadın başlamadığı bölgelerde ise tedbirlerini almalıdır” dedi. Hiçbir esnaf ve tüccarın alın teriyle evine ekmek götüren vatandaş maliyetine ya da zarar ettiği bir işi yapmayacağını vurgulayan Bayraktar, “Bu durum sürdürülebilir değildir ve çiftçinin üretimden uzaklaşmasına neden olmaktadır. TMO acilen etkili alım politikasını güçlendirerek piyasaya da hâkimiyeti sağlamalıdır. TMO hızlı alım ve erken ödeme yaparak piyasa fiyatlarını yükseltmelidir. Üreticilerimizin lehine olacak şekilde, bu durum acilen düzeltilmelidir. Bundan başka çaremiz yoktur” dedi. 

Borçla üretim yapıyorlar

“Çiftçilerimiz ürününü düşük fiyat veren tüccar veya diğer piyasa aktörleri yerine TMO’ya satmak istiyor” diyen Bayraktar, şöyle devam etti: “Ancak hasadın yoğunlaştığı birçok bölgede çiftçilerimiz Toprak Mahsulleri Ofisinden randevu almakta sorun yaşıyor. Unutulmamalıdır ki çiftçinin hasat edilen ürünü bekletme imkânı yok. Çiftçilerimizin birçoğu borçla üretim yapıyor ve borcunu kapatması gerekiyor. TMO acilen alım merkezlerini artırarak, gerekirse yığma olarak alım yapmalı ve çiftçilerimizi tüccarın insafına bırakmamalıdır” diye konuştu. 

ZAMLAR üretimi düşürecek

Kurdaki artışa bağlı olarak girdi fiyatlarının sürekli artış gösterdiğine de dile getiren Bayraktar, “Haziran ayında mazot fiyatları bir önceki aya göre yüzde 23 artarken gübre fiyatları ortalama yüzde 4 civarında yükselmiştir. Maliyet artışlarını telafi edebilmek için üreticilerimiz bu sezon hasattan yeteri kadar gelir elde edemezse önümüzdeki sezon hububat üretiminden vazgeçecek üretim düşecektir. Üreticilerimizin önümüzdeki sezon için yeterli girdi temin edebilmesi, ürününü değerinden satıp yeterli para kazanmasına bağlıdır” şeklinde konuştu.

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