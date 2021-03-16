Çiftçi yine unutuldu

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ekonomik reform paketinde çiftçilerin unutulduğunu söyledi.

RECEP GÖREN - ANKARA

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Cumhurbaşkanınca açıklanan ekonomik reform paketinde çiftçilerin unutulduğunu söyledi. Tarımın stratejik alan olarak öneminin pandemi sürecinde, tüm dünyada daha çok farkına varıldığını ifade eden Gürer, “Ülkemizde tarımda yaşanan sorunların çözümüne yönelik olarak ne yazık ki çiftçi ve besicimize gereken destek verilmedi” dedi. Gürer, reform paketinde tarım ve gıda ilgili yer alan hususların da daha önce yapılan açıklamaların tekrarı olduğunu ifade etti.

ÇİFTÇİ DEVLETTEN ALACAKLI

Gürer çiftçilerin tarım kredi kooperatifi ile bankalara olan kredi borçlarının uzun vadeye ötelenmesi, kredi borç faizlerinin silinmesi, yeni kredi için destek verilmesi yönünde oluşan beklentiler hususunda bir açıklama yapılmadığını söyledi. Gürer, “Tarım kesiminde çiftçi ve besici, girdi fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle ciddî bunalımlar yaşamaktadır. Yem fiyatlarındaki artış hayvancılığı tehdit etmektedir. Karma ve kaba yemde ithal ürünlerin döviz kuruna bağlı artışı besicileri kara kara düşündürmektedir. Çiftçiler 7 ay önce 1800 TL olan üre gübresini 3100 TL’ye almak durumda kalmaktadır. Müjde adı altında verilen destek artışı, bu artışın 100 TL’lik kısmını karşılamakta ve çiftçi 1200 TL daha zamlı gübre almak zorundadır. Tohum, ilâç ve yeraltından çıkarılan sulama suyu için kullanılan elektriklerin yarattığı fatura artışları çiftçiyi borcunu ödeyemez duruma sürüklemiştir. 2006 yılında çıkarılan Tarım Kanunun 21. maddesine göre çiftçiye verilmesi gereken milli gelirin % 1’i tutarındaki destek için çiftçi devletten 210 milyar alacaklıdır. Bunun yanında 2 milyon çiftçi borçlu durumdadır. Bankalara, tarım kredi kooperatifine ve piyasaya çiftçi 180 milyar civarında borçludur. Bu borçların anaparası için yapılandırma, faizlerinin ise silinmesi konusunda Cumhurbaşkanından açıklama beklentisi ne yazık ki gerçekleşmemiştir” diye konuştu.

ESKİ HAMAM, ESKİ TAS

Cumhurbaşkanın açıkladığı tarım ve gıda ile ilgili düzenlemelerin önceki ekonomik reform paketlerinde de yer aldığına dikkat çeken Gürer, Cumhurbaşkanının, “işlenmemiş gıda fiyatlarında aracılık maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlayacak Hal Yasası ile ilgili çalışmaları da hızla tamamlıyoruz” dediğini belirten Gürer, yıllardır konuşulan ve 2018 yılından bu yana çıkacağı söylenen hal yasasının hâlihazırda mecliste olmadığına işaret etti.