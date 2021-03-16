"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 MART 2021 SALI - YIL: 52

Çiftçi yine unutuldu

16 Mart 2021, Salı
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ekonomik reform paketinde çiftçilerin unutulduğunu söyledi.

RECEP GÖREN - ANKARA 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Cumhurbaşkanınca açıklanan ekonomik reform paketinde çiftçilerin unutulduğunu söyledi. Tarımın stratejik alan olarak öneminin pandemi sürecinde, tüm dünyada daha çok farkına varıldığını ifade eden Gürer, “Ülkemizde tarımda yaşanan sorunların çözümüne yönelik olarak ne yazık ki çiftçi ve besicimize gereken destek verilmedi” dedi. Gürer, reform paketinde tarım ve gıda ilgili yer alan hususların da daha önce yapılan açıklamaların tekrarı olduğunu ifade etti. 

ÇİFTÇİ DEVLETTEN ALACAKLI 

Gürer çiftçilerin tarım kredi kooperatifi ile bankalara olan kredi borçlarının uzun vadeye ötelenmesi, kredi borç faizlerinin silinmesi, yeni kredi için destek verilmesi yönünde oluşan beklentiler hususunda bir açıklama yapılmadığını söyledi. Gürer, “Tarım kesiminde çiftçi ve besici, girdi fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle ciddî bunalımlar yaşamaktadır. Yem fiyatlarındaki artış hayvancılığı tehdit etmektedir. Karma ve kaba yemde ithal ürünlerin döviz kuruna bağlı artışı besicileri kara kara düşündürmektedir. Çiftçiler 7 ay önce 1800 TL olan üre gübresini 3100 TL’ye almak durumda kalmaktadır. Müjde adı altında verilen destek artışı, bu artışın 100 TL’lik kısmını karşılamakta ve çiftçi 1200 TL daha zamlı gübre almak zorundadır. Tohum, ilâç ve yeraltından çıkarılan sulama suyu için kullanılan elektriklerin yarattığı fatura artışları çiftçiyi borcunu ödeyemez duruma sürüklemiştir. 2006 yılında çıkarılan Tarım Kanunun 21. maddesine göre çiftçiye verilmesi gereken milli gelirin % 1’i tutarındaki destek için çiftçi devletten 210 milyar alacaklıdır. Bunun yanında 2 milyon çiftçi borçlu durumdadır. Bankalara, tarım kredi kooperatifine ve piyasaya çiftçi 180 milyar civarında borçludur. Bu borçların anaparası için yapılandırma, faizlerinin ise silinmesi konusunda Cumhurbaşkanından açıklama beklentisi ne yazık ki gerçekleşmemiştir” diye konuştu.

ESKİ HAMAM, ESKİ TAS 

Cumhurbaşkanın açıkladığı tarım ve gıda ile ilgili düzenlemelerin önceki ekonomik reform paketlerinde de yer aldığına dikkat çeken Gürer, Cumhurbaşkanının, “işlenmemiş gıda fiyatlarında aracılık maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlayacak Hal Yasası ile ilgili çalışmaları da hızla tamamlıyoruz” dediğini belirten Gürer, yıllardır konuşulan ve 2018 yılından bu yana çıkacağı söylenen hal yasasının hâlihazırda mecliste olmadığına işaret etti. 

Okunma Sayısı: 231
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Her 100 bin kişide görülen vaka sayıları açıklandı

    Faiz bütçeyi kemiriyor

    Çiftçi yine unutuldu

    Aşılamada da sınıfta kaldık

    Çevre kirliliğinde Avrupa ülkeleriyle yarışıyoruz

    Almanya'dan Rusya'ya çağrı: Kırım'ı Ukrayna'ya iade et

    BM: Suriye iç savaşı iki dünya savaşı kadar uzun sürdü

    Avrupa'da gündem AstraZeneca aşısı

    Myanmar'daki gösterilerde ölenlerin sayısı 126'ya yükseldi

    Türkiye'de salgının son 24 saati

    'Myanmar'daki darbecilerin ölümcül güç kullanmasını şiddetle kınıyoruz'

    'Mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme kararı aldık'

    KÇÖ uzatılmalı

    İsrail, Yunanistan ve AB'ye Türkiye'den ''Doğu Akdeniz'' notası

    Fransa’da “ayrılıkçı” yasa tasarısına yeniden protesto

    O kaza sorgulanmalı

    Ekonomi tıkandı, çıkış hukukta

    Online kitap satışları arttı

    Fedakârlık sırası sizde

    Tarım enflasyonu yüzde 21.32

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ekonomi paketle değil, hukukla kurtulur
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    İktidarın “seçim sistemi” tezgâhı…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Bediüzzaman’ı Nur Talebeleri anlamıyorsa kim anlayabilir ki!?
    Genel

    Faiz bütçeyi kemiriyor
    Genel

    Her 100 bin kişide görülen vaka sayıları açıklandı
    Ahmet BATTAL

    Mantıksız kadın cinayetleri
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tarihin dönüm noktası: 16 Mart
    Osman ZENGİN

    Domuz eti haram da, içki haram değil mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.