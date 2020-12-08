Çiftçide kuraklık endişesi

Döviz kurunda yaşanan yükselişin ardından girdi maliyetleri artan çiftçiyi bu kez de kuraklık endişesi sardı.

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, tahıl ambarı olarak bilinen Konya’da yağışların geçen yıllara oranla düşük olması sebebiyle tohumların toprak altında kaldığını söyledi. Soylu “Kuraklık, özellikle buğday ve arpa üretimi açısından önümüzdeki dönem için olumsuz bir tablo ortaya çıkarmaya başladı” dedi. Tahıl ambarı olarak bilinen Konya’da çiftçiler buğday, arpa ve diğer ürünler için tarlalarını tohumlamaya başladı. Çiftçiler, kasım ayında ektikleri tohumların yağış azlığından dolayı toprağın altında kaldığını ifade ederken, yağışsız geçen her günün kendilerini endişelendirdiğini anlattı.

KURAKLIK KARA KARA DÜŞÜNDÜRÜYOR

Bu yıl yağış miktarının çok düşük olduğuna vurgu yapan Soylu, mevcut durumu şöyle anlattı: “Geçen 2-3 yıldır ekim aylarında genelde ciddi kuraklık görülüyordu fakat sonrasında kasım ayının başı ve ortasına doğru yağışlı periyot başlıyor ve sıkıntı olmuyordu. Ekim ve Kasım ayları bölgemizde hububat ekim sezonu olduğundan bitki çıkışları için yeterli yağışın düşmesi yüksek rekolte için çok önemli. Bu yıl geçmiş yıllardan farklı olarak yağış miktarı çok düşük oldu. Ekim ayında bölgemizde ortalama 15 milimetre, Kasım ayında 20 milimetre dolayında yağış düştü. Bu rakamlar uzun yıllar ortalamasının yarısından daha düşük bir rakama karşılık gelmektedir. Genel olarak ortalamaya bakıldığında özellikle hububatın çıkışı için yeterli bir yağış düşmedi. Türkiye genelinde ve Konya civarında buğday ve arpa tarım alanlarının yüzde 75’i kıraç alanlardan oluşmaktadır. Dolayısıyla yağışın az olması bu bölgelerde sağlıklı bir çıkışı engelledi. Bu dönemlerde yaşanan kuraklık hububat çiftçisini kara kara düşündürüyor.”