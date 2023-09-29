Çiftçiler: Üretiyoruz, kazanamıyoruz

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Yozgat’ın Yerköy ilçesinde hem pancar yetiştiricilerinin sorunlarını dinledi hem de siyasi iktidara çağrıda bulunarak, taban fiyatın bir an önce açıklanmasını istedi.

Bu yıl ton başına 2 bin 500 ila 3 bin lira arasında bir taban fiyat beklediklerini belirten yetiştiriciler ise “Taban fiyatın halen açıklanmamış olması bizleri sıkıntıya sokuyor, çünkü bilmediğimiz bir fiyata şu anda ürünlerimizi fabrikaya satmak zorunda kalıyoruz” dediler. Tarladaki ürünün maliyeti düşmeden raftaki ürünün fiyatının düşmeyeceğini ifade eden Gürer, “İlaç, tohum, gübre, mazot sübvanse edilip çiftçi mutlak surette desteklenmeli ki vatandaş raftaki şekeri uygun fiyata alabilsin” önerisinde bulundu. 100 dekar alana pancar eken ve 400 ton pancar üretimi gerçekleştirdiğini söyleyen Nesimi Koç isimli pancar yetiştiricisi, “Üretiyoruz. Kazanamıyoruz. Alım var, fiyat yok. Geçen yıl alım başlayınca açıklanmıştı. Bu yıl fiyat bilmeden ürün satıyoruz.” dedi. İhsan Akoğlu ise: “Mazot 41,5 liraya çıkmış. Bu işler artık 40 lirayı geçen fiyatlara mazot alıp yapmakla olacak işler değil. Onun için 2 yıldır ekim yapmıyoruz ve geri planda kalıyoruz” şeklinde konuştu. Ankara - Adnan Solmaz

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