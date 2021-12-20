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21 ARALIK 2021 SALI - YIL: 52

Çiftçilerin ödemesi imkansız

20 Aralık 2021, Pazartesi 21:37
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “2022 yılı tarım BAĞ-KUR primi 1.668,83 TL oldu. Bu miktarı çiftçilerimizin ödemesi imkânsızdır. Bu nedenle yüzde 44,87 oranındaki prim artışına kolaylık sağlanmalı” dedi.

AHMET TERZİ - ANKARA

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yeni asgari ücret ve 28 günden 29 güne çıkarılan prim gün sayısı sonrası çiftçilerin artan tarım BAĞ-KUR primlerine ilişkin açıklama yaptığı açıklamada, “Çiftçilerimizin tarım BAĞ-KUR primleri, açıklanan brüt asgari ücretin 5 bin 4 liraya ve aylık prim gün sayısının 28 günden 29 güne çıkarılması nedeniyle çok fazla arttı. Çiftçilerimizin bunu ödemesi imkansız” dedi.

Brüt asgari ücretin yüzde 39,87 oranında artarken çiftçilerimizin tarım BAĞ-KUR primlerinin yüzde 44,87 oranında artarak bin 151 lira 96 kuruştan bin 668 lira 83 kuruşa çıktığını bildiren Bayraktar, “Borcu bulunmayan çiftçilere verilen 5 puanlık Hazine desteği göz önünde bulundurulsa bile çiftçilerimizin ödeyeceği tarım BAĞ-KUR primi aylık 985 lira 1 kuruştan bin 426 lira 97 kuruşa yükseldi. Çiftçilerimiz işçi ve memurla aynı statüde değildir. İşvereni olmadığı için belirlenen primin tamamını kendisi ödemek zorundadır. Çiftçinin 2022 yılında tarım BAĞ-KUR primini ödemesi bir hayli zorlaştı. Çiftçilerimizin 2 dönemde ödeyeceği 10.012,98 liradan, yıllık toplam 20.025,96 lira olan prim Hazine indirimiyle 8.561,82 liradan yıllık toplam 17.123,64 liraya düşse de çiftçilerimizin bu rakamları ödemesine imkân yoktur” dedi.

ÇİFTÇİLERİMİZ SOSYAL GÜVENLİK HAKKINDAN MAHRUM KALACAK 

Eğer müdahale edilmezse 2022 yılı prim oranlarındaki artış sebebiyle tarımda kayıt dışılığın artacağını, çiftçilerimizin sosyal güvenlik hakkından mahrum kalacağını söyleyen Bayraktar, son 2 yılda toplam 172 bin 747 çiftçinin tarım BAĞ-KUR’unu ödeyemeyecek güçte olduğu için muafiyet belgesi alarak tarım BAĞ-KUR’u ödemekten vazgeçtiğini hatırlattı. Bayraktar, sigortalı çalışanların 7 bin 200 prim gün sayısı ile emekli olurken, Tarım BAĞ-KUR’lu ve esnaf BAĞ-KUR’luların 9 bin gün prim ödediğini belirterek, açıklamasına şöyle devam etti: “Çiftçilerimizi rahatlatmak için, yıpranma payı verilmeli, diğer meslek gruplarına göre çiftçimizin tarımı terk etmemesi için bu avantaj sağlanmalıdır. Çiftçilerimizin yaşadığı sıkıntılı dönemin dikkate alınarak, muafiyette geçen sürelerin borçlandırılması imkânı sağlanmalıdır” şeklinde konuştu.

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