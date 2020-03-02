Çiftçinin devletten alacağı 177 milyara ulaştı

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, çiftçilerin devletten destekleme prim alacağının 177 milyar liraya dayandığını belirterek, “Üreticiyi cezalandırmaktan vazgeçin” diye konuştu.

Barut TBMM’de yaptığı açıklamada, Türkiye’de ürün güvenliği ve güvenli üründen söz etmenin mümkün olmadığını savunarak “Sanayiden tarıma ve gıdaya kadar her alanda, ürün güvenliğimizi Allah’a emanet bir durumda’’ dedi. Barut, uygulanan yanlış tarım politikalarıyla Türkiye’nin ithalat cennetine çevrildiğini öne sürerek, şöyle devam etti: “2006’da çıkarılan Tarım Kanunu’na göre, gayrisafi millî hasılanın yüzde 1’i tarıma destek olarak ayrılırdı. Ancak o günden bugüne bu oran tam uygulanmadı, yüzde yarım ve altında verildi. Bugüne kadar çiftçinin yaklaşık 318 milyar destekleme alacağı olup bu rakamın sadece 141 milyar lirası ödendi. 177 milyar lirası verilmedi. Bu parayı kimler nasıl ve nerelere kullandı? Neden üreticinin parasını vermiyorsunuz?”