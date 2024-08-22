Çiftçinin en kötü kâbus yılı

ARTAN MALİYETLER NEDENİYLE ÇİFTÇİLER, EN KÖTÜ HASAT ZAMANLARINI YAŞIYOR.

İktidarın tarım politikaları, iklim krizi ve iğneden ipliğe artan maliyetler nedeniyle çiftçiler, en kötü hasat zamanlarını yaşıyor. Tarım politikalarında değişiklik yapılmazsa üretimi terk etmek zorunda kalacaklarını söyleyen çiftçiler, her üründe zarar ettiklerini anlattı. Üretimde altyapı sorunlarından maliyete, kuraklıktan teşviksizliğe sorunlar, çiftçinin çıkmaza girmesine sebep oldu. Üretici eylemleri kent kent büyürken, özellikle orta ve küçük ölçekli üretim yapan çiftçiler katlanan sorunlara çözüm bekliyor. Maraşlı çiftçiler de Afşin’de ses yükseltti. Çiftçiler, artan girdi maliyetlerini ve düşük ürün fiyatlarını traktörleri ile konvoy yaparak protesto etti. BirGün’ün haberine göre, Manisa’da da çiftçilerin isyanı benzer. Salihli’de çiftçilik yapan İsmail Kocakurt, geçtiğimiz günlerde tarlada kalan biberini halka ücretsiz dağıttı. Ziraat eğitimi alan genç çiftçi Kocakurt, tarımda plansız politikalara tepki gösterdi. “Bu yıl tek bir malımı değerinden satamadım. Tarımda doğru dürüst planlama yok. Verim sorunları var. Yetkililerin buna el atması lazım” diyen Kocakurt, maliyet artışlarını karşılamakta zorlandıklarını anlattı. Haber Merkezi

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