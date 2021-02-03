Çiftçinin traktörü haczedilemez

ANKARA MİLLETVEKİLİ ALİ HAYDAR HAKVERDİ, İCRA İFLÂS KANUNUNDA YAPILACAK DÜZENLEME İLE BORÇLU ÇİFTÇİLERİN TRAKTÖRÜNÜN “HACZOLUNAMAZ MALLAR ARASINDA” YER ALMASINI DÜZENLEYEN KANUN TEKLİFİNİ TBMM BAŞKANLIĞINA SUNDU.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, İcra İflâs Kanununda yapılacak düzenleme ile borçlu çiftçilerin traktörünün “haczolunamaz mallar arasında” yer almasını düzenleyen kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Teklifle kanunda borçlu çiftçilerin hazcolunamayacak malları arasında traktörün geçmemesinin çiftçiyi zor durumda bıraktığı ve uygulamada aksaklıklara yol açtığını belirtildi. Teklifi ile ilgili konuşan Hakverdi, “İçinden geçtiğimiz salgın ve ekonomik kriz döneminde dünyada ve ülkemizde tarım ve hayvancılığın önemi daha fazla anlaşılır hale gelmiştir. Dünyada birçok ülke üretilen tarım ürünlerinin kalitesini ve rekoltelerini artırmak amacıyla çiftçilerini desteklemekte, tarım planlaması yapmakta ve modern aletler ile bilimsel tarım yapmaktadır. Ülkemizde maalesef çiftçilerimiz Anayasa’dan kaynaklı haklarını dahi alamamakta ve borç batağında üretim yapmaya çalışmaktadır. Tüm bunların sonucunda özellikle son dönemde ülkemizin ekili alanları ve üretim her yıl düşmektedir. Bu tabii olarak ülkemizi kendi kendine yeten bir ülke konumundan hızla uzaklaştırmış 20 yıl önce ihraç ettiği birçok ürünü ithal eder duruma getirmiştir” dedi.

TRAKTÖR ÇİFTÇİNİN OLMAZSA OLMAZIDIR



İcra İflas Kanununda “Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve nakil vasıtaları ve diğer eklenti ve ziraat aletleri” haczedilemez dese de kanunda açıkça “Traktör” belirtilmediği için uygulamada farklılıklar görüldüğünü bildiren Ali Haydar Hakverdi, “Bu yüzden ilgili kanun ‘Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları, traktörü ve nakil vasıtaları ve diğer eklenti ve ziraat aletleri’ şeklinde düzenlenerek çiftçilerin traktörünün haczedilmeyeceği kesin olarak kanunla güvence altına alınmalı ve kanun bu şekli ile yeniden düzenlenerek günümüz ihtiyaçlarına cevap verir hale getirilmelidir” şeklinde konuştu.

Ankara - Recep Gören