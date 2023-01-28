Çiftçinin zararı karşılanmalı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fetih Gürer, tarlalarda kuraklık nedeniyle oluşan hasarın tespit edilerek, çiftçinin zararın devlet tarafından karşılanması gerektiğini söyledi.

Kuraklığın neden olduğu olumsuzlukların sadece gıda üretime değil, hayvansal üretime de etki edeceğini anlatan Gürer, bu durumun raflara da yansıyacağının ve fiyatların artacağının öngörüldüğüne dikkat çekti. Tarlalarına buğday, arpa ve çavdar ektiğini söyleyen başka bir üreticisi ise kuru tarım alanlarında yağışların olması halinde dönümünde 200-250 kilogram verim aldıklarını belirtti. Bu yıl yağmur ve kar yağmadığı için tohumların toprak altında kaldığını ve tarlaların yeşillenemediğini anlatan üretici, bu durumun üreticilerin ciddi sıkıntıya sokacağını, yetkililerin tarlalarda hasar tespiti yapıp, üreticilerin zararının karşılanması gerektiğini kaydetti. Ankara - Ahmet Terzi

Okunma Sayısı: 171

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.