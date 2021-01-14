Çiftçiye girdi fiyatlarında indirime gidilmeli

Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, tarım sektörünün ülkemizin en stratejik sektörlerinden birisi olduğunu belirterek, “Ülkemiz ekonomisi için büyük öneme sahip olan tarım sektörünün çözüm bekleyen önemli sorunları bulunmaktadır. Yaşamakta olduğumuz COVİD-19 salgını da sorunların derinleşmesine neden olmuştur” dedi.

Tokdemir, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından cevaplandırılması isteğiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği önergesinde, “Gübre, ilaç, tohum, elektrik, yem gibi artan girdi fiyatları en önemli sorunlardır. Döviz kurundaki yükselişin de etkisi ile artan girdi fiyatları üreticilerimizi zorlamaktadır. Üretimin devam etmesi ve sürdürebilirliğin sağlanması için Bakanlık olarak girdi fiyatları düşürmek hususunda bir çalışmanız var mıdır? Çiftçi kayıtları esas alınmak suretiyle BAĞ-KUR’ da çiftçilerimizin muafiyette geçen süreleri için borçlanma imkânı getirilmesi hususunda bir çalışma söz konusu mudur?” şeklinde iki önemli soruyu da sordu. HABER: FATİH KARAGÖZ

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