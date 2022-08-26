Çiftçiye sahip çıkın

Geçen yıl kilosu 20 liradan satılan “coğrafi işaret” sahibi ve ülkemizin en önemli ihracat ürünlerinden olan ünlü Bursa siyah incirin bu yıl alıcı bulamadığını söyleyen Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İktidara, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve tüccara “Gün bugün. Çiftçimize sahip çıkın” çağrısında bulundu.

Bursa Siyah İncirinin önemli üretim merkezlerinden olan Mudanya’nın Yaylacık Köyünde çiftçilerle bir araya gelen Orhan Sarıbal, hasat dönemi geldiği halde alıcı olmadığı için incirin dalında kaldığını söyledi. Bir kilo incirin çiftçiye maliyetinin 15- 20 lira olduğunu kaydeden Sarıbal, “Siyah incir Bursa’nın 40 köyünde yetiştiriliyor. Türkiye’nin en fazla katma değer oluşturan ürünlerinden biri. Başka bölgelerde denemeler yapılmış ama aynı kalite yakalanamamıştır. Sadece Bursa’da bu kalitede yetiştiriliyor. Geçen yıl kilosu 20 liraya satılan Bursa Siyah İnciri, bugün hasat yeni başladığı halde alıcı yok. Meyveler olgunlaşmış ama alıcı yok” dedi.

Dünyaya ihraç ediliyor

Orhan Sarıbal, “Ekonomik kriz nedeniyle dünyada gıda ürünlerinde bir aksama var. Ama geçen yıl bu ürünleri alan iş dünyası, tüccarlar, bu yıl Avrupa’da, Rusya’da geçen yılın altında mı satıyorlar bu ürünü? Böyle bir şey yok. Oysa son bir yılda Türk Lirası dolar karşısında neredeyse 3 kat değer kaybetti. Bugün bu ürünün alıcısı yok” dedi.

Ankara - Ahmet Terzi