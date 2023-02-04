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4 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

Çiğ süt üreten de tüketen de dertli

04 Şubat 2023, Cumartesi 19:07
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiğ süt üreticilerinin yem fiyatlar artış nedeni ile yaşadığı gelir-gider dengesizliğini iktidarın seyrettiğini belirterek, “Çiğ süt üretende, sut ve sütten mamül tüketende dertli, aracılar ise kazancından taviz vermiyor” dedi.

Süt üretiminin düşmesi ve süt ürünlerindeki fiyat artışlarının nedenleri konusunda, görüş ve önerilerini açıklayan Gürer, süt üretiminin düşmesinin nedeninin maliyet artışı nedeniyle üreticilerin, süt ineklerini, gebe inekleri ve düveleri kesime göndermesinin önemli etkisi olduğunu belirtti. Geçen yıl, Ocak –Aralık döneminde süt üretiminin ciddi oranda düştüğünün resmi verilerde yer aldığına dikkat çeken Gürer, “Süt üretimi düştüğü için raflardaki ürün fiyatları arttı. Hayvan varlığı azalınca, tüccar, Ulusal Süt Konseyi’nin belirlediği tavsiye fiyatının da üzerinde fiyatlarla süt toplamak zorunda kaldı” diye konuştu.

Ahmet Terzi - Ankara

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