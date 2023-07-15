Çiğ sütte zam oyunu

Çiğ sütün litresinin piyasada beş aydır 10 lira olduğu belirtilerek, “Üreticiye değil, markete zam hazırlığı var” denildi.

Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt fiyatını 1 Ağustos’tan geçerli olmak üzere 35 zamla 8.5 TL’den 11.5 TL’ye yükseltti. Sütün litresinin beş aydır 10 TL oluğunu belirten Edirne Merkez ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) Başkanı Mustafa Suiçmez, market raflarındaki ürünlere zam için bu açıklamanın yapıldığını söyledi. Üreticiler ise yem fiyatlarına dikkat çekerek artan maliyetler nedeniyle ineklerin kesime gönderildiğini anlattı. SÜTÜB Başkanı Mustafa Suiçmez, Ulusal Süt Konseyi’nin çiğ süte yüzde 35 zam açıklamasının bir anlam ifade etmediğini vurguladı.

Artı Gerçek’in haberine göre Suiçmez, çiğ sütün litresinin piyasada beş aydır 10 lira olduğun belirterek, “Üreticiye değil, markete zam hazırlığı var” dedi.

Haber Merkezi